COSENZA – Il prossimo 30 giugno scadrà il contratto tra Tim e la Abramo Customer Care, già in Amministrazione straordinaria. E con la cessazione del contratto salteranno anche 1000 lavoratori in tutta la Calabria, di cui 300 nella sola provincia di Cosenza.

Per questo motivo i lavoratori Abramo Customer Care sono scesi nuovamente in piazza a protestare per rivendicare una soluzione strutturale in quanto, come hanno affermato, non si accontentano di palliativi come la cassa integrazione o gli ammortizzatori sociali. Durante la manifestazione di protesta si sono diretti anche presso la sede della Telecom a Cosenza in via Panebianco.