Furti d’auto a Cosenza: ladri agiscono di notte, in 5 minuti vanno via con la vettura rubata

COSENZA – Prendono di mira alcune tipologie e modelli di vetture. Poi agiscono di notte: un soggetto monitora la zona, l’altro forza lo sportello, entra nel veicolo e dopo un po’, aperto il vano motore riesce, grazie evidentemente ad apposite centraline, a mettere in moto l’auto. Il complice sale in macchina e i due vanno via con l’auto rubata.

Da qui scatta poi la richiesta del ‘cavallo di ritorno’ al proprietario che spesso, visto anche il valore della propria auto, paga quanto richiesto dai ladri. Un modus operandi diffusissimo a Cosenza e Rende dove negli ultimi mesi, si stanno verificando numerosi furti d’auto. Molti proprietari vittime dei furti si recano dalle forze dell’ordine per denunciare; altri preferiscono riavere la propria auto. Le auto più gettonate dai ladri sono in particolare Jeep, Fiat 500 ma anche Lancia e modelli Alfa Romeo. Notti di veri e propri raid.

Quello che vi mostriamo attraverso alcuni frame di un video, riprende il furto di una Jeep nei pressi del Parco Nicholas Green. Le immagini si riferiscono allo scorso 26 aprile, e mostrano come in soli 5 minuti, in piena notte, poco prima delle 3.00, due ladri riescono a mettere a segno il furto. Alle 2.46 entrano in azione e alle 2.51, mettono in moto e vanno via.

Sono decine le denunce negli ultimi tempi e in diverse zone tra Cosenza e Rende. Nelle scorse settimane infatti, vi abbiamo anche raccontato di episodi accaduti persino nel parcheggio esterno del centro commerciale di Rende. Spesso però, le forze dell’ordine hanno le mani legate perché, anche se i ladri vengono individuati, se non c’è la denuncia del proprietario, questi riescono a farla franca e molti preferiscono ‘pagare il riscatto‘ per riavere l’auto rubata.