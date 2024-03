Rende: furti d’auto, baby gang e risse tra giovani. E’ allarme criminalità

RENDE – Sono sempre più numerosi gli episodi di criminalità che si verificano a Rende. Una delle cosiddette ‘zone calde’ è quella del centro commerciale dove, specie durante i fine settimana agiscono delle vere e proprie baby gang, aggredendo per futili motivi loro coetanei.

Mentre nel parcheggio esterno del centro commerciale, si sono registrati diversi furti d’auto. Quelle più gettonate sono le Fiat 500. In questo caso le forze dell’ordine hanno le mani legate, specie dopo la Legge Cartabia che ha depenalizzato numerosi reati, tra i quali per l’appunto, i furti di autovetture.

Pertanto, anche se i ladri vengono individuati dalle forze dell’ordine, se non c’ è la denuncia del proprietario, riescono a farla franca. Oltre a questo, c’è da considerare anche il fenomeno del ‘cavallo di ritorno’. In molti infatti, non denunciano il furto perché sono disposti, dopo esser stati contattati dagli stessi ladri a pagare il riscatto per riavere l’auto rubata.

Infine, altra zona calda nella cittadina d’oltre Campagnano é Quattromiglia, più precisamente in piazza Santo Sergio. Qui, sono presenti una serie di locali notturni dove, soprattutto il mercoledì sera, si concentrano centinaia di studenti universitari.

Più di una volta, come denunciano alcuni residenti, si sono registrati episodi di violenza, con decine di ragazzi che se le danno di santa ragione. Le forze dell’ordine vengono chiamate per intervenire, ma anche in questo caso poco o nulla possono fare, perché generalmente sul posto giunge una sola auto con appena due operatori; un numero esiguo, se si pensa che in una rissa generalmente, sono coinvolti numerosi giovani.