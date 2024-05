Avviso Pubblico, confronto su prevenzione della corruzione e trasparenza presidio di legalità

POLISTENA (RC) – Una giornata di studio e confronto sullo scioglimento dei consigli comunali per sospette infiltrazioni mafiose, promossa unitamente al Comune di Polistena, con progettazione e organizzazione di coim idea e il patrocinio di Avviso Pubblico, dell’Associazione dei Comuni Città degli Ulivi, dell’Associazione dei Comuni della Locride e dell’Associazione dei Comuni dell’Area dello Stretto, si terrà domani, martedì 21 maggio nel Salone delle Feste, presso la sede municipale del Comune di Polistena, con inizio alle ore 9.00.

L’istituto è stato introdotto nel nostro ordinamento a partire dal 1991. Inoltre è da tempo in vigore un complesso sistema di norme finalizzate al rafforzamento della capacità di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi nella Pubblica amministrazione e alla concreta attuazione del principio di trasparenza dell’azione pubblica. In tale scenario emerge la necessità di avviare una riflessione sulla efficacia delle norme in materia di prevenzione del rischio corruzione e delle norme di contrasto ai condizionamenti ed alla infiltrazione mafiosa, tenendo conto delle esperienze fin qui realizzate, e sulla possibile loro riforma con lo scopo di rafforzarne la capacità effettiva di permanenza degli effetti di ripristino della legalità.

L’evento di domani, propone un confronto a più voci su tematiche di grande rilevanza e di viva attualità anche alla luce della revisione del TUEL: il rapporto tra le norme a presidio della prevenzione della corruzione e per la trasparenza e le altre norme a presidio della legalità, in particolare modo le norme in materia di scioglimenti degli organi degli enti locali per condizionamenti e infiltrazioni mafiose, ed intende esplorare la complessità insita nelle norme, la loro interazione, la necessità di una stretta integrazione. Il duplice fine è discutere sui limiti dell’approccio tradizionale in termini di “malgoverno” e, al contempo, di identificare i punti di convergenza per una riforma della attuale legislazione di sistema.

PROGRAMMA

Ore 8.30 – Registrazione dei partecipanti e welcome coffe

Ore 9.00 – Avvio dei lavori e contributi alla discussione

Dott. Michele Tripodi – Sindaco di Polistena

Dott. Carmelo Sellaro – coim idea Srl

Ore 9.30 – Relazione

Dott. Arturo Bianco (esperto in materia di personale, anticorruzione e trasparenza, sistemi di valutazione e controlli PAL coim idea): Prevenzione della corruzione. Trasparenza. L’applicazione delle norme sullo scioglimento per sospetto di infiltrazioni mafiose e le prospettive di riforma

Ore 10.15 Interventi programmati

Michele Conia Rappresentante Associazione Comuni Città degli Ulivi

Giorgio Imperitura Rappresentante Associazione Comuni della Locride

Renato Natale Sindaco di Casal di Principe

Michele Spadaro Rappresentante Associazione Comuni Area dello Stretto

Giuseppe Politanò Avviso Pubblico Calabria

Ore 10.45 – Lo scioglimento dei Comuni per sospetto di infiltrazioni mafiose: bilancio e prospettive. Relatori:

Avv. Nico D’Ascola – Ordinario di Diritto Penale presso l’Università Mediterranea Reggio Calabria

Dott. Gerardo Dominijanni – Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria

Avv. Giuseppe Falcomatà Responsabile Mezzogiorno ANCI

Dott. Paolo Giovanni Grieco – Prefetto di Vibo Valentia

Dott.ssa Clara Vaccaro – Prefetto di Reggio Calabria

Dott. Francesco Zito – Ministero dell’Interno

Coordina i lavori: Dott. Umberto Nucara- Direttore generale Città Metropolitana di Reggio Calabria