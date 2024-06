Fagnano: omicidio di Sonia Lattari, pena ridotta in appello per il marito

COSENZA – E’ stata ridotta da 26 a 24 anni e 6 mesi di carcere la condanna per Giuseppe Servizio, il 54enne accusato di aver ucciso a coltellate, il 13 settembre del 2021, la moglie Sonia Lattari, 49 anni, nella loro abitazione di Fagnano Castello. Un delitto maturato, secondo le indagini, al culmine di una violenta lite.

In primo grado la Corte d’assise di Cosenza aveva condannato Servidio, a 26 anni di reclusione. La coppia era da tempo in crisi e la donna avrebbe subito altre aggressioni dal coniuge precedenti all’omicidio ma non lo aveva denunciato. In appello la difesa è riuscita a far passare il vincolo della continuazione per altri due reati determinando la rimodulazione della condanna.