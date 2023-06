Fagnano Castello: uccise la moglie Sonia Lattari, 26 anni di carcere per Servidio

COSENZA – La Corte d’assise di Cosenza ha condannato il 54enne Giuseppe Servidio, a 26 anni di reclusione per aver ucciso a coltellate la moglie, Sonia Lattari, 49 anni, il 13 settembre del 2021. L’efferato delitto venne compiuto nella loro abitazione di Fagnano Castello. La coppia era da tempo in crisi e la donna avrebbe subito altre aggressioni dal coniuge precedenti all’omicidio ma non lo aveva denunciato.

Quel pomeriggio l’uomo, dichiarato capace di intendere e di volere, sferrò diverse coltellate alla moglie al culmine di una ennesima lite. Servidio è stato anche condannato al risarcimento del danno nei confronti della madre di Sonia e del figlio e dovrà corrispondere una provvisionale di centomila euro ciascuno.