FAGNANO CASTELLO (CS) – Ennesimo e drammatico caso di femminicidio in Italia. Questa volta la tragedia arriva dalla provincia di Cosenza ed in particolare da Fagnano Castello dove una donna di 42 anni, Sonia Lattari, è stata uccisa dal compagno e marito Giuseppe Servidio di 52 anni, che l’avrebbe aggredita colpendola con una serie di coltellate al culmine di una furiosa lite. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di oggi in un appartamento al primo piano che si trova ubicato nel centro del comune dell’Esaro, in via Alcide De Gasperi. Sul caso indagano i carabinieri che sono intervenuti dopo le richieste di aiuto da parte dei vicini che hanno sentito le urla disperate della donna. Anche l’uomo, subito dopo aver accoltellato da donna con diversi fendenti, avrebbe preso il telefono per allertare i soccorsi. Immediato l’intervento dei sanitari, ma per la 43enne purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore aveva già smesso di battere.

La coppia aveva due figli che, pare, non fossero presenti in casa al momento dell’aggressione. L’uomo al momento si trova in stato di fermo. Giuseppe Servidio é stato bloccato dai carabinieri nei pressi dell’abitazione in cui é avvenuto l’uxoricidio. L’indagine è coordinata dal Procuratore della Repubblica di Cosenza Mario Spagnuolo mentre sul posto sono arrivati i carabinieri del Reparto Investigazioni Scientifiche che stanno effettuando tutti i rilievi mentre la via dove si trova l’appartamento in cui si è consumata la tragedia è stata transennata. Secondo quanto é emerso dalle prime indagini, i rapporti tra Sonia Lattari ed il marito erano tesi da tempo per motivi che sono in corso d’accertamento. Servidio, di professione camionista, aveva fatto ritorno A Fagnano da poco tempo, dopo che per motivi di lavoro si trovava frequentemente all’estero. Ancora non è chiaro se a scatenare la follia omicida dell’uomo sia stata una lite per motivi di gelosia.