MONTALTO UFFUGO (CS) – Biagio Faragalli corre verso l’elezione a sindaco di Montalto Uffugo. Il candidato, che già al primo turno aveva sfiorato il successo, è nettamente avanti rispetto all’imprenditore Mauro D’Acri staccato di quasi 20% quando siamo poco meno della metà delle schede scrutinate. Tra i due ci sono oltre 2mila voti di distacco.

Il primo turno

Biagio Faragalli, che al primo turno ha ottenuto 6.085 voti pari al 49,06%, e Mauro D’Acri, che nella prima tornata ha ottenuto 5.262 voti pari al 42,43%. Il terzo candidato Emilio Viafora, che al primo turno aveva ottenuto 1.056 voti pari al 8,51%, aveva già annunciato che non avrebbe appoggiato nessuno dei due candidati in corsa.

Questi i risultati del primo turno. Per quanto riguarda il dato finale sull’affluenza, si attesta al 50,92% degli aventi diritto, 11 punti in meno rispetto al 1 turno.

Elezioni 2024 Montalto Uffugo – ballottaggio

Sezioni:

Elettori: 20.559 | Votanti:

Schede nulle: Schede bianche: Schede contestate:

Biagio Faragalli Liste VOTI (%) 4.600 voti – 60,93%

Mauro D’Acri Liste VOTI (%) 2.950 voti – 39,07%