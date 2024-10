Da Corso Telesio a Portapiana, fino a via Popilia. Tra lavori, semafori e chiusure, caos e traffico in tilt

COSENZA – Sono giornate difficili per gli automobilisti di Cosenza. Diverse le segnalazioni giunte in redazione per il caos che si è creato in alcuni punti della città, a causa di lavori e chiusure che stanno interessando alcune zone. Non solo la Rotonda di Città 2000 ma, da questa mattina, per la chiusura programmata di Corso Telesio, si è creato un vero e proprio imbuto sotto la Villa Vecchia anche per la presenza del semaforo installato, oramai da diversi anni, nei pressi della Fontana dei 13 Canali.

Scrive un automobilista: “per raggiungere il Liceo Telesio è stata una vera e propria impresa. Ben vengano i lavori che migliorano la città, ma servirebbe anche intervenire su situazioni pregresse, come la frana ai tredici canali. Quel semaforo posizionato da anni, unito alla chiusura di Corso Telesio, ha creato un vero e proprio imbuto. Ho impiegato oltre un’ora per raggiungere i Liceo e ritornare a Rende“.

Traffico in tilt anche nel quartiere di Portapiana dove si è creata una fila interminabile per la presenza di un altro semaforo. A rendere la situazione ancora più caotica il restringimento della carreggiata per le auto parcheggiate proprio nei pressi dell’impianto semaforico. Infine, in centro città, dietro i Due Fiumi, traffico paralizzato per la chiusura dell’ingresso di Via Popilia (da diversi giorni) e altra interminabile fila per chi deve prendere il Ponte di Calatrava. E in tutto questo trambusto, evidenziano gli automobilisti, non si è visto un solo vigile urbano.