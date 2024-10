Cosenza: traffico e caos su viale Marconi, cittadini «velocizzare i lavori della rotonda a Città 2000»

COSENZA – Da quando sono iniziati i lavori per realizzare la rotatoria di Città 2000 ovvero, lunedì 23 settembre, su Viale Guglielmo Marconi, tratto che da Rende porta a Cosenza, il traffico è diventato insostenibile e caotico. A segnalarlo sono numerosi cittadini, alcuni dei quali, si sono trovati letteralmente imbottigliati per 30-40 minuti sul tratto, breve tra l’altro, che dal centro commerciale di Rende porta alla Città dei Ragazzi.

Un traffico che risulta congestionato in ogni momento della giornata e non più solo in quelle che solitamente sono le ‘ore di punta’, da quando è in fase di realizzazione la rotatoria a Città 2000, che ha previsto di conseguenza divieti di transito nell’area di cantiere, costringendo molti automobilisti a dover necessariamente percorrere Viale Marconi. “Non è possibile ogni giorno, essere costretti a stare fermi mezz’ora per transitare su quel breve tratto. Tornare a casa è impossibile. Il Comune faccia in modo di velocizzare i lavori e riaprano le strade interne della zona”.