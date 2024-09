Cosenza, iniziano lunedì i lavori per la rotatoria di Città 2000: ecco la viabilità alternativa

COSENZA – Da lunedì 23 settembre, come da programma, inizieranno, alle ore 9,00, i lavori di realizzazione della rotatoria di Città 2000. A comunicarlo è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune, ing.Salvatore Modesto. Contestualmente all’inizio dei lavori, entrerà ufficialmente in vigore l’ordinanza, emanata dal dirigente del settore viabilità, trasporti e mobilità, Ing.Francesco Azzato, con la quale sono stati adottati, temporaneamente, di concerto con la Polizia Municipale, i necessari provvedimenti di modifica alla disciplina della circolazione vigente nell’area interessata, al fine di consentire la cantierizzazione e l’esecuzione dei lavori.

In particolare, è stata riscontrata la necessità di regolamentare, nella stessa area, la circolazione stradale per l’inserimento del cantiere nell’attuale assetto della mobilità (dall’inizio del tunnel Piazza Europa-Stadio, fino all’incrocio tra via degli Stadi, via Enrico De Nicola e Via Edoardo Galli). Il provvedimento con le modifiche viabilistiche, si è reso necessario, altresì, per garantire che i lavori siano effettuati in condizioni di sicurezza, sia per gli addetti ai lavori che per gli utenti della strada. Pertanto, fino al completamento dei lavori di realizzazione della rotatoria di Città 2000, e fatte salve ulteriori modifiche o integrazioni, sono stati istituiti nuovi sensi di circolazione, nonché obblighi e divieti che regolano la circolazione su alcuni tratti di viabilità cittadina.

Intanto, è stato istituito il divieto di transito nell’area di cantiere e, in particolare su:

– via degli Stadi, dall’incrocio con Piazza 1° Maggio fino all’intersezione con Via Enrico De Nicola e Via Edoardo Galli, nell’area delimitata dalla recinzione di cantiere.

Con il provvedimento dirigenziale è stato, inoltre, istituito il senso unico di marcia nel tunnel di via degli Stadi, direzione via degli Stadi-Piazza Europa (Nord-Sud) e su Piazza 1° maggio, direzione via degli Stadi-via Enrico De Nicola.

Istituiti anche i seguenti percorsi alternativi all’utilizzo del tunnel di via degli Stadi.

Un primo percorso è quello che va da Piazza Europa a via degli Stadi:

da via degli Stadi fino a Piazza 1° Maggio, attraverso piazza 1° Maggio fino all’intersezione con Via Enrico De Nicola – lungo Via Enrico De Nicola fino all’intersezione con Via Giuseppe Tommasi.

L’altro percorso alternativo da Via degli Stadi verso Piazza Europa è quello che prevede la percorribilità di via Giuseppe Tommasi e via Marconi.

Il provvedimento del dirigente del settore viabilità, trasporti e mobilità ha istituito anche il divieto di sosta con rimozione su Piazza 1° Maggio, sul lato destro per tutta la sua estensione, e su via Enrico De Nicola, sempre sul lato destro e per tutta la sua estensione.