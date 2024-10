Cosenza: nuovi provvedimenti di chiusura al traffico su alcuni tratti di Corso Telesio

COSENZA – A seguito della proroga fino al 17 ottobre, dei provvedimenti temporanei, già adottati in precedenza per consentire la prosecuzione dei Lavori del CIS nel centro storico, il Comune rende noti nuovi provvedimenti di chiusura al traffico su alcuni tratti di corso Telesio dal 21 ottobre al 16 novembre. Da lunedì dunque, saranno istituiti una serie di provvedimenti di modifica della viabilità nella zona interessata dai lavori e cioè nel tratto di Corso Telesio, compreso tra Piazza Piccola e Piazza Duomo.

In particolare, il provvedimento della Polizia Municipale istituisce, dalle ore 7:30 di lunedì 21 ottobre e fino alle ore 18:00 del 16 novembre su:

1) Corso Telesio, nel tratto compreso tra Piazza Piccola e via G. Campagna, il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati e il divieto di transito veicolare, restando libera la circolazione pedonale su appositi percorsi protetti debitamente segnalati.

2) Corso Telesio, nel tratto compreso tra via G. Campagna e via Isabella D’Aragona, il divieto di sosta con rimozione, su ambo i lati, e di transito, fatta eccezione per i veicoli in emergenza e soccorso e per i veicoli il cui transito è motivato da assoluta necessità e urgenza.

3) Corso Telesio, nel tratto compreso tra via Isabella D’Aragona e via A. Serra, una strada senza uscita, con manovra d’ingresso e d’uscita esclusivamente dall’intersezione con via A. Serra. Istituiti anche il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati, e il doppio senso di marcia fatta eccezione per il tratto compreso tra il numero civico n.27 e via del Liceo, dove viene istituito il senso unico alternato a vista.

Il provvedimento della Polizia Municipale prevede, inoltre, il senso unico di marcia su Via G. Di Tarsia – Ponte Galeazzo di Tarsia nella direzione da Corso Telesio a Corso Plebiscito. E ancora su tutta l’area di piazza Parrasio, il divieto di sosta con rimozione eccetto il lato sud, tra l’ingresso della Sede dell’Arcidiocesi e Corso Telesio, dove viene confermata l’area di sosta gratuita regolamentata da disco orario per un massimo di 15 minuti. Ultima modifica alla viabilità riguarda l’istituzione di un’area di sosta riservata ai mezzi di cantiere, cosi come indicato e delimitato dalla segnaletica in loco, sia in Piazza Piccola che in via G.Campagna.