Confapi, la giunta nazionale si riunisce a Cosenza: «occorre investire al sud»

COSENZA – E’ stata considerato un segnale di grande attenzione per il sud e, nello specifico, per la Calabria la scelta della nostra regione come sede della giunta nazionale di Confapi, la confederazione delle piccole e medie imprese.

Per questa “prima” in oltre settant’anni di storia, che si è svolta a Villa Rendano a Cosenza, è arrivato nel capoluogo bruzio il Presidente nazionale Cristian Camisa, che, insieme al Presidente di Confapi Calabria, Francesco Napoli, ha incontrato, prima della riunione, il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e, successivamente ha presieduto la riunione.

Tanti i temi affrontati: dalla legalità all’intelligenza artificiale, passando per un tema decisamente attuale ed urgente come quello dello sviluppo di politiche per la sicurezza sul lavoro. Infine la formazione.

Il messaggio lanciato è stato chiaro: anche in Calabria è possibile investire e creare posti di lavoro.