Cosenza, ufficio Tributi chiuso da oltre un mese. Spadafora interroga il sindaco: «grossi disagi»

COSENZA – Il consigliere comunale e Capogruppo di Fratelli d’Italia, Francesco Spadafora, nella mattinata odierna ha presentato un’interrogazione al Sindaco, Franz Caruso, relativamente alla chiusura, da circa un mese, dell’ufficio Tributi, a causa del pensionamento del Funzionario Responsabile. Il consigliere ha segnalato “i disagi che stanno vivendo i contribuenti cosentini”.

Spadafora rimarca che “la chiusura del suddetto ufficio comporta ai cittadini di recarsi esclusivamente presso gli uffici del Concessionario per l’Accertamento e Riscossione Coattiva delle entrate comunali, ossia dalla società Municipia S.p.A., dove giornalmente si registrano non solo alti flussi di contribuenti, quanto lunghissime file e interminabili attese dei cittadini, che giustamente, a seguito delle notifiche degli atti derivanti dall’attività di accertamento, esigono chiarimenti o informazioni”.

“Tale stato di cose – precisa l’esponente di Fratelli d’Italia – sta arrecando considerevoli disagi nei confronti dei contribuenti, soprattutto agli anziani, alcuni dei quali si recano nei precitati uffici soltanto per apportare una variazione alla loro posizione oppure effettuare una semplice e veloce dichiarazione d’iscrizione/cancellazione dell’utenza”. Inoltre, il capogruppo Meloniano evidenzia che “lo stesso, sin dall’inizio della consiliatura, unitamente al gruppo consiliare di appartenenza, ha sollevato in diverse occasioni le criticità legate alla questione dei tributi comunali, tra cui quella inerente all’importanza per la collettività del mantenimento e funzionamento dell’ufficio per il quale si è reso necessario proporre l’interpellanza in argomento”.

Alla luce di ciò, si è ritenuto urgente sollecitare il Sindaco “per conoscere le intenzioni dell’amministrazione comunale riguardo alla questione dell’ufficio Tributi, e più specificatamente quali azioni si intenda intraprendere per consentire il funzionamento e la conseguente riapertura dello stesso, affinché si possa restituire un importante servizio ai cittadini in una delle funzioni fondamentali svolte dal Comune”. “Ritengo – conclude il consigliere Spadafora – che sia urgente intervenire al fine di risolvere i disservizi causati ai contribuenti della nostra città. Mi auguro che la risposta del Sindaco non si faccia attendere”.