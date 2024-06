COSENZA – Quante volte è capitato di vedere un auto “poggiata” su 4 mattoni dopo il furto di una o più ruote. Questa volta, l’episodio curioso, è che i ladri (o una sola persona) che hanno agito stanotte su Via Panebianco, dopo aver rubato una ruota con cerchio in lega da una vettura parcheggiata (una Ford Fiesta), prima di fuggire, quasi per non creare ulteriore danno, hanno deciso “sostituire” la gomma trafugata montando un ruotino con copricerchio.

Ad accorgersi del furto e della particolare sostituzione della ruota il proprietario della Ford, che questa mattina era andato a prendere l’auto per recarsi al lavoro. Lo stesso dispiaciuto per il furto del cerchio in lega l’ha presa comunque con ironia: “almeno non mi hanno lasciato a piedi e mi hanno lasciato un ruotino”.