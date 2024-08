Cosenza prepara la corsa podistica della Città, un percorso agonistico su un giro unico di 10km

COSENZA – L’evento contempla una competizione agonistica di Corsa su Strada organizzata sotto l’egida del Comitato Regionale FIDAL Calabria aperta agli atleti delle categorie Juniores, Promesse e Assoluti settore maschile e femminile iscritti alle società di atletica affiliate per l’anno in corso alla Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Un percorso agonistico e anche non competitivo

Si snoderà su un giro unico di circa 10km lungo le vie della città con partenza e arrivo da piazza dei Bruzi. Le caratteristiche tecniche del percorso di gara includono nella prima parte diversi cambi di direzione e un dislivello del 35% in circa 1,5km. La seconda parte più agevole è caratterizzata da ampie carreggiate dritte e pianeggianti. È previsto anche un percorso non competitivo aperto a tutti che sarà lungo circa 2 Km denominato “Passeggiata a Passo Libero” con partenza unica insieme alla gara agonistica.

I particolari dell’evento, pensato dalla consigliera delegata allo Sport, Chiara Penna, con la collaborazione della società sportiva di atletica leggera Cosenza K42, verranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà nel mese di settembre.

“Ritengo che Cosenza abbia tutte le carte in regola per far si che questa edizione sia solo di lancio e che nel corso degli anni possa diventare un evento sempre più importante – sostiene la consigliera Penna – ringrazio il sindaco Franz Caruso e Caffè Aiello ed MPM Delma che hanno subito e con grande entusiasmo sostenuto la nostra idea, che mira a rafforzare il binomio Sport / Benessere.”