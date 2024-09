Cosenza, panico e paura in Pronto Soccorso. Provvidenziale l’intervento della Guardia giurata

COSENZA – Solo il provvidenziale intervento della Guardia Giurata di turno ha consentito di riportare la calma, dopo attimi di terrore, per un paziente con problemi psichici che, dopo essere entrato in Pronto Soccorso, ha iniziato ad urlare e minacciare il personale medico dopo aver anche afferrato un paio di forbici. È accaduto lunedì sera e a raccontare quanto successo alla nostra redazione una lettrice, che ha tenuto a ringraziare la Guardia per aver scongiurato il pericolo con prontezza. Dopo aver messo tutti i presenti al sicuro ha calmato il giovane facendosi consegnare le forbici.

«Vorrei raccontare quello che è successo al Pronto Soccorso di Cosenza lunedì 23 intorno alle 21:00. Mi trovavo in compagnia di mia mamma per le dimissioni quando è successo l’incredibile. Sono stati attimi di terrore e poteva succedere anche una tragedia. Una persona con problemi psichiatrici è entrata nella stanza del Dottore di turno ma, all’arrivo del medico psichiatrico, mostrava irritabilità. Dopo un pò ha cominciato ad urlare buttando tutto sottosopra. Poi, dopo aver trovate delle forbici, ha cominciato a minacciare di morte sia la Dottoressa che gli altri operatori sanitari».

«Spaventati sono corsi immediatamente fuori dalla stanza. Prontamente è intervenuta la Guardia Giurata di turno che prima ha messo al sicuro le persone presenti e, dopo un bel po’ di dialogo con la persona, si è fatta consegnare le forbici scongiurando ogni pericolo e calmando il ragazzo. Subito dopo è intervenuto anche l’operatore di Polizia di Stato che ha constatato che la situazione era tornata alla calma e il pericolo scongiurato. Queste sono persone che rischiano ogni giorno per la sicurezza del personale medico e dei cittadini stessi e dovrebbero essere premiati per il lavoro che svolgono con diligenza e professionalità! Grazie per tutto quello che fate ogni giorno».