Cosenza, l’ex marito di Ilaria Mirabelli denuncia Mario Molinari per aggressione

COSENZA – L’ex marito di Ilaria Mirabelli, la 38enne morta a Lorica il 25 agosto scorso, ha presentato in Procura a Cosenza un esposto per denunciare l’aggressione subita da Mario Molinari. L’uomo, che al momento dell’incidente si trovava in auto con Ilaria, è indagato attualmente per omicidio stradale.

Molinari – secondo quanto racconta Federico Paladino – sarebbe entrato nel negozio a Cosenza dove lavora e che gestisce insieme ai fratelli – a seguito di una lite scoppiata tra i due il giorno precedente – rompendo il vetro posto sul bancone di vendita e aggredendolo. Molinari, che in quel periodo aveva una relazione con Ilaria, avrebbe colpito Paladino con schiaffi e pugni provocandogli la rottura del mignolo della mano destra.

L’episodio sarebbe stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza poste all’interno del negozio. L’avvocato Salvatore Tropea – che assiste Federico Paladino – Tropea tra qualche giorno produrrà copia dell’esposto anche ai due pubblici ministeri, Donatella Donato e Mariangela Farro, che conducono l’inchiesta sul decesso di Ilaria Mirabelli.

Dalle indagini e dalle testimonianze sull’incidente iniziano a trapelare diverse informazioni: Molinari ha sempre sostenuto di non essere lui alla guida nel giorno della tragedia mentre sono i due i testimoni che dichiarano che era lui a condurre l’auto.

Intanto gli inquirenti hanno disposto accertamenti sui due telefoni cellulari sequestrati dai carabinieri dopo l”incidente: la perizia verrà avviata lunedì 23, mentre venerdì 20 sarà il consulente tecnico già nominato a eseguire una perizia sulla vettura.