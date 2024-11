Cosenza, le riflessioni “british” di Jonathan Coe: divario generazionale, politica e nostalgia

- Advertisement -

COSENZA – Venerdì, nella splendida cornice di Palazzo Arnone, Jonathan Coe ha presentato il suo ultimo romanzo: La prova della mia innocenza, edito da Feltrinelli. L’evento, organizzato dalla Fondazione Premio Sila, ha rappresentato un importante momento di riflessione culturale. L’autore ha dialogato con Marco Vigevani – uno dei più influenti agenti letterari italiani – affrontando temi profondi e di grande attualità, regalando ai presenti un’opportunità unica per entrare nel cuore delle riflessioni di uno degli autori più apprezzati del panorama letterario contemporaneo. Con la sua capacità di affrontare questioni complesse attraverso una narrazione ricca di umanità e ironia, Jonathan Coe si conferma una voce autorevole nel raccontare le contraddizioni e le sfide del nostro tempo.

Il divario generazionale: un tema centrale

Durante l’evento, Coe ha voluto soffermarsi su un tema cardine della nostra quotidianità: il divario generazionale. Ogni generazione commette lo stesso errore, ha osservato l’autore, pensando di poter restare in contatto con i più giovani, per poi ricadere negli stessi schemi dei genitori. “Tutti ricordiamo quella sensazione che avevamo quando pensavamo che i nostri genitori non ci capivano, non condividessero i nostri valori. Abbiamo sempre detto a noi stessi che da futuri genitori non saremmo stati così, che saremmo restati sempre in contatto con la generazione più giovane, saremmo stati i migliori amici dei nostri figli… Eppure, nonostante i buoni propositi, in alcuni momenti siamo finiti per ricadere nello stesso modo di fare e pensare dei nostri genitori”.

Il tema del divario generazionale, che trova radici profonde anche nella realtà politica e sociale contemporanea, è tanto forte da condizionare la politica di intere nazioni; Coe ha citato, ad esempio, il referendum sulla Brexit del 2016, in cui la netta divisione generazionale tra il voto degli anziani e dei giovani ha profondamente condizionato le sorti inglesi: “Anche in occasione della Brexit abbiamo osservato quanto il divario generazionale possa essere significativo. Durante il referendum, la maggior parte delle persone anziane, di 60 anni o più, ha votato per lasciare l’Unione Europea, mentre i giovani tra i 20 e i 30 anni hanno votato per rimanere. Se il voto si tenesse oggi, con molte persone della vecchia generazione ormai scomparse, è probabile che l’esito sarebbe stato diverso, eppure le scelte di una generazione che non c’è più ha fortemente condizionato la società odierna, le giovani generazioni si sentivano più europee, più votate a una libertà di movimento e di occupazione in ambito europeo e hanno visto che la vecchia generazione con il suo voto ha escluso loro questa possibilità”.

La forte polarizzazione della società

L’analisi di Coe ha toccato anche la crescente polarizzazione politica, fenomeni che riflettono la divisione sociale e culturale globale. Secondo lo scrittore, le recenti elezioni americane hanno evidenziato quanto la società americana, ma è lo stesso per quella britannica, italiana e di molti altri paesi, sia profondamente polarizzata, non solo in quelle che sono le appartenenze politiche, ritrovandosi a vivere in una sorta di universi paralleli, spesso privi di qualsiasi punto di contatto. Le divergenze politiche, che inevitabilmente influenzano le nostre vite, sono di fatto segnate da una profonda incomunicabilità delle parti, tanto da sviluppare risentimento e talvolta odio nei confronti di chi è visto come appartenente a un partito politico diverso dal proprio.

La nostalgia come rifugio delle nuove generazioni

Un aspetto interessante emerso durante l’incontro è stato il legame tra i giovani di oggi e i prodotti culturali del passato, come Friends, la serie TV del 1994 tanto in voga tra i giovani di oggi. Per Coe, questa attrazione nostalgica verso un’epoca antecedente ai social media riflette il bisogno delle nuove generazioni di trovare rifugio in un mondo percepito come meno ansioso e più sicuro. Il mondo attuale sembra incerto e pericoloso – ha spiegato – e non sorprende che i giovani cerchino conforto in qualcosa che appartiene a un’epoca più semplice che non ci appartiene più.

La prova della mia innocenza

Con “La prova della mia innocenza” di recente uscita in Italia, Jonathan Coe ci regala un romanzo complesso, satirico, trascinante e assai attuale. Si prende gioco del proprio stile narrativo, combinando elementi del genere giallo con l’autofiction e la riflessione politica. Il risultato è un romanzo che, pur sembrando giocare con il lettore, cela una critica tagliente e implacabile verso le storture della società britannica. Attraverso la sua trama, che si sviluppa come un thriller ricco di eventi enigmatici e inaspettati, Coe esplora i limiti tra verità e finzione. Alternando critica sociale e introspezione letteraria, il romanzo si muove con agilità tra il mistero e la politica contemporanea, mantenendo una leggerezza che sorprende e affascina. In questo intreccio di rimandi e doppi significati. La prova della mia innocenza diventa una lucida riflessione sulla realtà politica e sociale odierna.

Gianfranco Forlino