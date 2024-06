Cosenza, il prefetto Ciaramella incontra i sindaci del Cosentino neoeletti

COSENZA- Nel Salone degli Specchi della Provincia di Cosenza, alla presenza delle forze dell’ordine, della presidente Rosaria Succurro e del sindaco Franz Caruso, il prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella ha incontrato i sindaci eletti, tra cui quelli per la prima volta o che sono stati riconfermati nel corso dell’ultima tornata elettorale. Una consuetudine, quella del prefetto che esegue da quando si è insediata a Cosenza. “Una tornata elettorale che ha fatto registrare l’elezione e la riconferma di ben 65 sindaci della provincia cosentina. Un’occasione di confronto – ha spiegato il prefetto Ciaramella – con la possibilità di metterli in rete tra loro, perché è fondamentale che i sindaci non si sentano soli, ma che sappiano che la Prefettura, è sempre vicino a loro”.

