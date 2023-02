Cosenza, fanno sesso in pubblico e vengono ripresi

COSENZA – Fanno sesso in pieno giorno all’autostazione di Cosenza e vengono ripresi da un passante, senza che nessuno intervenga. In poche ore il video è diventato virale. I due rischiano una denuncia per atti osceni in luogo pubblico. Sul fatto indagano gli uomini della Polizia di stato che si sono recati sul luogo per verificare la presenza di telecamere di videosorveglianza. Le indagini mirano a risalire all’identità della giovane coppia, ma anche a chi ha registrato e di conseguenza diffuso il video.

Le immagini mostrano due persone che consumano un atto sessuale dietro a un distributore. Poco distante due ragazze sedute su una panchina, che sembrano non accorgersi di nulla. A qualcuno, però, il movimento intimo e ripetuto non passa inosservato e invece di chiamare le forze dell’ordine o dissuadere i ragazzi dal consumare l’atto in pubblico, prende il cellulare e registra la scena da due diverse angolazioni. L’autore del video – probabilmente fiero del suo gesto – ha pensato bene di condividere le immagini con amici e conoscenti. Presto fatto, in pochi attimi il video è diventato virale, scatenando commenti e alimentando sentimenti di razzismo e omofobia.

È bene precisare che anche riprendere e diffondere il video sulle varie chat di gruppo è un reato e l’autore rischia un provvedimento. Secondo quanto si apprende, sarà interessata anche la polizia postale.