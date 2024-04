Il Cammino di San Francesco di Paola su “Linea Verde Sentieri”

PAOLA (CS) – Sono state avviate nelle scorse settimane le riprese per la trasmissione di Rai 1 “Linea Verde Sentieri” su input del Comune di Paola e di Calabria Film Commission, in collaborazione con l’Ordine dei Minimi e l’associazione “Il Cammino di San Francesco di Paola”. La puntata celebrerà i percorsi toccati dal Santo Patrono della Calabria e Celeste Protettore della Gente di Mare ed andrà in onda domani, 27 Aprile, alle ore 14, su RaiUno.

Continua dunque, l’opera di promozione istituzionale del Santo e della Città di Paola, intrapresa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Politano, che punta sulla valorizzazione e sul rilancio del turismo religioso, attraverso varie sfaccettature, come, per l’appunto, la meraviglia dei Cammini. Un’esperienza unica e rara, che sta riscuotendo apprezzamenti e giudizi positivi anche oltre i confini nazionali.