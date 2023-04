RENDE – Un uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato all’Università della Calabria, perché trovato in possesso di oltre trecento grammi di marijuana e diverso denaro in contanti. Dopo i controlli, l’uomo, originario del vibonese, è stato portato in Questura per ulteriori approfondimenti investigativi. Non si abbassa l’attenzione della Polizia sul contrasto allo spaccio di droga: i controlli interessano le aree della città più frequentate dai giovani.

