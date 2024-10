Cosenza, domenica l’inaugurazione della piazza “riqualificata” della Chiesa dell’Assunta a Donnici

COSENZA – Sarà inaugurata domenica 20 ottobre, alle ore 10:30, a Donnici Superiore, la Piazza adiacente la Chiesa dell’Assunta. L’inaugurazione, che avverrà alla presenza del Sindaco Caruso, arriva dopo i lavori di riqualificazione della piazza, finanziati con i fondi di Agenda Urbana Cosenza-Rende (per un importo di 422.300,00 euro) che hanno avuto come obiettivo la realizzazione di uno spazio polifunzionale composto da una struttura leggera ed ecosostenibile, da utilizzare per attività ricreative, sociali e culturali. All’inaugurazione prenderà parte anche il consigliere delegato del Sindaco ad Agenda Urbana, Francesco Alimena.

“Con l’inaugurazione della nuova piazza a Donnici Superiore – sottolinea in una dichiarazione il Sindaco Franz Caruso – diamo continuità al disegno che abbiamo messo in campo da quando ci siamo insediati, vale a dire a quella idea di rendere la città omogenea e farla sviluppare in modo compiuto e completo in tutte le sue parti, ridando dignità e valore alle periferie. Cosenza può sì andar fiera della sua isola pedonale, del suo “salotto buono”, che è sicuramente il cuore pulsante della nostra comunità, grazie anche al MAB che completa quella bellezza che caratterizza il centro della città, ma la città non può vivere solo di centro, ma vive, si sviluppa e diventa attrattiva se cresce tutta quanta insieme. E ridare dignità ai nostri borghi come alle altre periferie della città rappresenta proprio l’elemento caratterizzante della nostra azione politico-amministrativa protesa verso una narrazione nuova e completamente diversa della nostra idea di città”.

Tra gli obiettivi della nuova opera che si inaugura domenica 20 ottobre a Donnici c’è quello di incrementare, qualificare e potenziare la dotazione dei servizi sociali e ricreativi per i cittadini, senza tralasciare la valorizzazione della posizione strategica della struttura che viene esaltata attraverso gli ampi varchi che consentono di godere della vista del panorama, così da diventare una struttura attrattiva anche per i visitatori. A questo si aggiungano il miglioramento delle condizioni di sicurezza e della fruibilità degli spazi, ma anche la scelta della forma, il posizionamento della struttura, i materiali e i colori adoperati che si integrano perfettamente nel contesto, valorizzandolo e completandolo anche dal punto di vista paesaggistico.

“Il finanziamento di Agenda Urbana – ha sottolineato, inoltre, il delegato del Sindaco, Francesco Alimena, oltre a creare un nuovo spazio di partecipazione per la comunità che abitualmente frequenta la Chiesa dell’Assunta, aderendo anche ad una specifica richiesta molto sostenuta dal Parroco Don Santino Borrelli che si prende cura di quella che può essere considerata una vera e propria chiesa di frontiera, è stata anche l’utile occasione per mettere in sicurezza il versante su cui la piazza insiste, precedentemente crollato e che aveva creato disagi e difficoltà di rientro a casa per le famiglie residenti nella zona sottostante”.