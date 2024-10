Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza: tre concerti “Alla ricerca del tempo perduto”

COSENZA – Dal 24 al 26 ottobre il Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza proporrà una intensa ‘tre giorni’ concertistica in cui si potranno ascoltare diverse e articolate proposte musicali che ruotano attorno alle tematiche del “tempo” e alla figura di Giacomo Puccini (1858-1924) nel centenario della morte: Alla ricerca del tempo perduto; Salotto Pucciniano; Il tempo ritrovato Mimì, Musetta e gli altri – Omaggio a Puccini.

Giovedì 24 ottobre, alle 20.30, presso l’Auditorium – Casa della Musica, le classi di Direzione di Coro; Direzione d’Orchestra; il Coro di Voci Bianche; il Coro e l’Orchestra Laboratorio del Conservatorio di Cosenza – coordinate da Giancarlo Rizzi – uniranno le proprie forze presentando un programma dal suggestivo titolo Alla ricerca del tempo perduto. Pagine musicali dal “profumo” francese, in particolare: Carmen Suites nn. 1-2 di Georges Bizet-Ernest Guiraud; Avec la garde montante (“Coro dei monelli”) da Carmen di Georges Bizet; Masques et Bergamasques op. 112; Pavane op. 50; Madrigal op. 35 di Gabriel Fauré; La Nuit di Reynaldo Hahn, compositore, pianista e direttore d’orchestra che ebbe una rapporto profondissimo con lo scrittore e poeta Marcel Proust, autore de À la recherche du temps perdu.

Venerdì 25 ottobre, alle 18, presso Palazzo Sersale a Cerisano (Cs), sarà la volta del Salotto Pucciniano, ovvero il Concerto lirico degli allievi delle classi di Canto – coordinati da Maria Carmela Conti – con interventi musicologici a cura di Carolina Patierno. Il programma prevede celebri arie di Giacomo Puccini: Quando men’vo, O Mimì tu più non torni (da La Bohème); O mio babbino caro (da Gianni Schicchi); Signore ascolta (da Turandot); E lucevan le stelle (da Tosca); “Coro a bocca chiusa” (da Madama Butterfly); Sole e amore; È l’uccellino. Ma non solo, Serenata, M’ama non m’ama di Pietro Mascagni; Lasciati amar, Musetta svaria (da La Bohème) di Ruggero Leoncavallo. I cantanti saranno accompagnati per l’occasione dal pianoforte di Maya Ivanova.

Sabato 26 ottobre, alle 20.30, presso l’Auditorium – Casa della Musica, le classi di Canto, (coordinate da Maria Carmela Conti); la classe di Direzione d’Orchestra (coordinata da Giancarlo Rizzi) e l’Orchestra Laboratorio del Conservatorio di Cosenza omaggeranno Giacomo Puccini con un programma dal titolo Il tempo ritrovato Mimì, Musetta e gli altri in cui saranno eseguite arie tratte da La Bohème e la Sinfonia n. 1 di Georges Bizet.