Città unica, Loizzo: “Svincolo autostrale a sud di Cosenza, quartiere fieristico a Castrolibero”

- Advertisement -

COSENZA – “Parteciperò al convegno organizzato da Nazione Futura sabato 16 novembre sulla città unica con la consapevolezza che bisogna, tutti insieme, costruire il futuro. Lo afferma l’on. Simona Loizzo. Abbiamo atteso il pronunciamento del Tar ossequiosi del potere giurisdizionale ma fiduciosi che la legge fosse conforme alla Costituzione. La città che immaginiamo è realmente policentrica: penso alla unicità del centro storico di Cosenza e alla possibilità di istituirvi una facoltà universitaria, penso al nuovo policlinico a Rende, al quartiere fieristico a Castrolibero. Penso soprattutto che i cittadini di ogni estrazione politica – prosegue Loizzo – vivano già in una città unica e vogliano che diventi realtà. Chi dice che la zona sud sarà penalizzata – prosegue Loizzo- mente, perchè proprio attraverso una unica realtà si può chiedere lo svincolo a sud autostradale e porre la città antica di Cosenza, una delle più belle d’Italia, in una dimensione di valorizzazione nuova. Non mi meraviglio di alcune resistenze campanilistiche – continua Loizzo – perchè è una caratteristica italiana, ma qui non solo non si cancellano le identità ma si preservano e si proiettano nel futuro. Il referendum sarà l’occasione per esprimere un Si che vada oltre ciò che possono esprimere i gruppi dirigenti: i cittadini sono più importanti di noi”.