Città Unica, Tar respinge i ricorsi: confermato il referendum per domenica 1° dicembre

CATANZARO – Si va avanti con il referendum previsto per i cittadini di Cosenza, Rende e Castrolibero per domenica 1 dicembre. Il Tar di Catanzaro infatti, ha respinto i ricorsi e la richiesta di sospensiva presentata dai comuni di Cosenza e Castrolibero e dai comitati per il “No” alla fusione di Cosenza e Rende.

Le operazioni di voto si svolgeranno pertanto dalle ore 08.00 e termineranno alle ore 21.00 e i cittadini saranno chiamati ad esprimersi su due quesiti, uno dei quali relativo al nome da dare alla città unica oltre che, ovviamente alla volontà che “sia approvata la proposta di legge n. 177/XII e che sia istituito un nuovo comune derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero». Rispetto alla denominazione la scelta sarà:

a) Cosenza

b) Cosenza Rende Castrolibero

c) Nuova Cosenza»