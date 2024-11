Città Unica, Liparoti: «diciamo ‘no’ ad una fusione a freddo, calata dall’alto»

RENDE – Proseguono le attività di partiti e movimenti, per cercare di mobilitare i cittadini di Cosenza, Rende e Castrolibero, in previsione del referendum del primo dicembre quando bisognerà dire sì o no alla fusione dei tre comuni. Molto attivo nella cittadina d’oltre Campagnano è il “Comitato per il No”, che quotidianamente organizza incontri e manifestazioni per spiegare le ragioni del no alla Città Unica.

“Una fusione a freddo – l’ha definita Fabio Liparoti, portavoce del Comitato per il no– calata dall’alto e che contrariamente a quanto viene sostenuto da chi è a favore della fusione, non migliorerà affatto i servizi e la qualità della vita dei cittadini.