Auto abbandonate a Cosenza: 75 rimosse, 325 censite. Avanti fino alla totale bonifica, poi scatteranno le multe

COSENZA – Proseguono, su tutto il territorio comunale di Cosenza, le operazioni di bonifica e rimozione dei veicoli abbandonati. Interventi a costo zero da parte del Comune, grazie ad un accordo con la ditta di demolizione che si sta occupando di ritirare e demolire le auto censite e che ha partecipato al bando.

Azzeramento delle auto abbandonate

Successivamente partiranno le multe per perseguire i trasgressori per legge e chi, per anni, ha deciso di “smaltire” il proprio veicolo abbandonandolo in strada. Ad oggi, dopo quasi sette mesi dall’inizio delle attività di bonifica, sono stati rimossi 75 veicoli (tra auto e furgoni), mentre si è arrivati a censire 325 veicoli.

Operazioni che richiedono un pò di tempo e che andranno comunque avanti per un altro anno e mezzo e, comunque, come ha evidenziato l’assessore De Cicco che sta seguendo in prima persona tutte le operazioni, “fino all’azzeramento dei veicoli abbandonati con una completa bonifica”. Grande collaborazione è arrivata anche dai cittadini, che continuano a segnalare auto e veicoli abbandonati, assicurando una capillare azione di bonifica.