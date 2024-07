Cosenza: prosegue la bonifica delle auto abbandonate: 60 già rimosse, oltre 300 quelle censite

COSENZA – Prosegue senza sosta il lavoro di decoro di Cosenza con la rimozione delle centinaia di veicoli abbandonati in città e su tutto il territorio comunale. Da via Aldo Moro a via Padre Giglio, da Piazza Zumbini a via Popilia sono diversi i mezzi segnalati che saranno rimossi nelle prossime settimana. Con l’ausilio anche della Polizia Municipale e della ditta incaricata dal Comune di Cosenza (a cui è stato affidato il servizio di rimozione, conferimento, demolizione e successiva cancellazione dal P.R.A.), sono stati già ritirati per poi essere demoliti quasi 60 veicoli in poco più di 2 mesi e mezzo.

Auto abbandonate: sono oltre 300

E se da una parte prosegue il lavoro di rimozione e distruzione, non si ferma l’opera ci censimento delle auto e dei furgoni grazie anche alle segnalazioni degli stessi cittadini. Al momento sono più di 300 quelle segnalate. E per tutti i trasgressori e i proprietari dei veicoli abbandonati, arriveranno delle salatissime multe.