Apre a Cosenza il primo Moretti Compact Home di tutta la Calabria: qualità, design e innovazione

COSENZA – Apre a Cosenza il primo Moretti Compact Home della Calabria. Da sempre leader nella produzione di camerette per bambini, la storica azienda marchigiana ha scelto il capoluogo calabrese e il partner commerciale Casarredo, rivenditore da oltre 25 anni del marchio Moretti Compact, per ampliare la propria rete vendita dedicata all’arredamento di tutta la casa. Da oggi, nel punto vendita Casarredo di via Panebianco a Cosenza, non solo camerette Moretti Compact, ma anche cucine e mobili per la zona giorno e la zona notte… naturalmente con la garanzia di altissima qualità che solo un marchio come Moretti Compact può assicurare. E con l’intenzione di arricchire il già vasto catalogo che Casarredo da anni offre ai propri clienti.

La Cameretta Cosenza oggi Moretti Compact Home

Ad aprire le porte di Casarredo e ad accogliere i clienti, il sorriso di Francesca, responsabile del punto vendita di via Panebianco. “Casarredo è oramai un punto di riferimento per le camerette – racconta con entusiasmo –. Siamo conosciuti anche con il brand La Cameretta e le nostre Moretti Compact hanno arredato le stanzette di bambini in tutta la regione, arrivando anche a Roma, Milano, Parigi… adesso puntiamo a progettare gli ambienti di tutta la casa. Ho cominciato a lavorare con Moretti Compact 25 anni fa e sono stata tra i primi a credere in questo marchio”.

“Oggi l’azienda è cresciuta… e noi con lei. Casarredo è stato prima Point, poi Store fino a diventare, oggi, Moretti Compact Home, al momento l’unico della Calabria e tra i primissimi in Italia. È passato tanto tempo da quel primo catalogo: uno sfogliabile ripiegato in quattro, con pochi modelli di camerette. E oggi possiamo ancora offrire la stessa qualità, garanzia e affidabilità di un prodotto 100% italiano, non solo con tantissime soluzioni per camerette, ma anche per tutti gli altri ambienti della casa”.

Il mondo delle camerette

Francesca ha l’intuito e la professionalità dell’interior designer. Riesce a interpretare i desideri dei clienti, a dare concretezza ai sogni che arredano le loro case. Punta molto sull’accoglienza di genitori e figli, riesce a metterli a proprio agio, perché, come dice lei stessa, “chi entra in Casarredo deve sentirsi a casa. Soprattutto i bambini, che mi piace coinvolgere nella progettazione e nella scelta dei colori di mobili e accessori della loro stanzetta”.

Funzionalità, qualità, sicurezza e rispetto dell’ambiente

Oggi i genitori che si accingono a scegliere la cameretta per i bambini, sono molto più attenti a ricreare un ambiente accogliente, bello e ben organizzato, e vogliono essere certi dell’atossicità dei materiali utilizzati. “Le nostre camerette – aggiunge Francesca – sono progettate con una particolare attenzione al design, ma l’estetica è sempre affiancata da funzionalità e sicurezza. Impieghiamo pannelli ecologici LEB (nessun albero è stato abbattuto per la loro produzione), a più bassa emissione di formaldeide, con valori di emissioni inferiori ai limiti imposti dalle più rigide normative al mondo”.

“Inoltre, i nostri mobili sono semplici e sicuri da usare, anche dai più piccoli. Grazie, ad esempio, a barriere di protezione per letti a castello con chiavetta di sicurezza, sistemi di chiusura rallentata, barre di sostegno ellittiche per i moduli sospesi e ruote con freni per i letti mobili”. Insomma, con Moretti Compact, ogni piccolo dettaglio è stato studiato per far sì che i bambini possano vivere la loro cameretta, e tutta la casa, in totale tranquillità e massima sicurezza.

Le cucine Moretti Compact

Nel mondo della progettazione d’interni, le attuali tendenze puntano sempre più a cucine di design dallo stile minimal. L’obiettivo è quello di avere cucine che siano raffinate e allo stesso tempo pratiche e vivibili tutto il giorno, da tutta la famiglia, ancor più dove i confini tra zona cucina e soggiorno diventano sempre più sfumati per lasciare spazio a open space, a un’unica zona living. In questo scenario, le cucine Moretti Compact si distinguono per la capacità di coniugare estetica e funzionalità, eleganza e ottimizzazione degli spazi.

“Grazie a Moretti Compact riusciamo a progettare cucine funzionali, evolute, realizzate con tecnologie all’avanguardia e materiali di primissima qualità, il tutto con grande attenzione all’impatto ambientale, come da miglior tradizione di tutte le aziende facenti parte del gruppo Moretti. Mi piace disegnare cucine con linee innovative, ma l’aspetto fondamentale è che riescano a rendere più comoda la vita di chi le utilizza. Un giusto mix di praticità ed estetica, di finiture naturali, di materiali e accessori di ultima generazione” – continua Francesca.

Ristrutturazione facile senza scassi nel muro

Oltre a offrire tantissime soluzioni dove ogni elemento è accuratamente selezionato per la sua essenzialità e bellezza, dove nulla è superfluo ed è presente solo il necessario per una cucina funzionale e accogliente, “ le nostre cucine – spiega la titolare di Casarredo – sono da sempre altamente personalizzabili mediante una vasta gamma di finiture e un’ampia modularità”. Tutto è pensato per poter progettare arredi che rispecchino le idee del cliente e ne soddisfino tutte le aspettative.

E da oggi, grazie alle cucine Moretti Compact, “abbiamo un’ulteriore soluzione tecnologicamente all’avanguardia. Moretti Cucine è infatti l’unica azienda in grado di offrire, oltre al tradizionale sistema di montaggio, anche un innovativo programma di cucine componibili autoportanti”, ovvero senza l’ancoraggio a parete, che permettono all’impiantistica di passare tra mobili e parete senza ricorrere a interventi murari e senza sottostare ai classici vincoli ai quali siamo abituati. Un plus di sicuro appeal per chi si accinge a una ristrutturazione e che vi invitiamo a scoprire nel Moretti Compact Home di Cosenza.