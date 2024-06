COSENZA – Skate Park: il consiglio comunale di Cosenza, riunitosi ieri ha anche approvato, all’unanimità, il Regolamento per la sua fruizione all’interno del Parco del Benessere e che era già stato votato all’unanimità in Commissione Ambiente e Centro storico sotto la presidenza di Massimiliano d’Antonio. L’Assessore Francesco Alimena ha spiegato che «lo Skate Park, insieme ai campi sportivi, è uno dei fiori all’occhiello del Parco. Rappresenta non solo uno luogo particolare che è difficile incontrare nelle nostre città, ma anche un ambiente di socializzazione che avvicina tanti ragazzi allo sport. Era, però, necessario approvare un regolamento – ha spiegato ieri durante il suo intervento in Consiglio Comunale, poichè spesso si pensa che lo Skate Park possa essere utilizzato anche per andarci in bicicletta o con i pattini. In realtà chi lo usa in questo modo lo danneggia, perché la struttura è stata più volte corretta in molti suoi punti da questa Amministrazione Comunale.

Alimena: “lo Skate Park può ospitare gare regionali: va preservato”

In particolare, grazie alla collaborazione con il rappresentante regionale degli sport rotellistici, lo Skate Park è in grado di ospitare gare di livello regionale. C’è stato un lavoro di miglioramento sensibile della struttura e il regolamento stesso è frutto della proposta di Nicola Bosa, appassionato di sport rotellistici e che ha redatto per noi una bozza di regolamento che la Commissione ha vagliato, modificato e approvato. Quindi – ha aggiunto l’Assessore – ci auguriamo che lo Skate Park, come tutti i campi sportivi del Parco del Benessere, rimangano come sono ora: fruibili da tutti, liberi e senza pagamenti e che, soprattutto, svolgano la funzione per cui sono stati installati che è quella di cucitura sociale. Abbiamo visto tutti come tantissimi cittadini di Cosenza, grandi e piccoli, giochino in questi campi. Per questo è importante preservali» ha concluso Alimena.

Skate Park: orari e divieto di uso con bici e pattini

Il regolamento, approvato in Commissione, prevede che la struttura sarà accessibile ogni giorno dell’anno, dalle 8,00 alle ore 23,00. Limitazioni all’utilizzo potranno essere stabilite per interventi di manutenzione o in occasione di manifestazioni organizzate e/o autorizzate dal Comune. L’accesso e l’utilizzo sono gratuiti e saranno consentiti solo alle persone (bambini, ragazzi, adulti) esclusivamente se munite di skateboard o rollerblade. Quindi divieto di usare la struttura con biciclette o pattini.

All’interno solo chi fa attività. Minori accompagnati

Per ragioni di sicurezza non è consentita la sosta all’interno della struttura a chi non è impegnato nell’attività. Ogni persona vi accederà esclusivamente sotto la propria responsabilità o, se minorenne, sotto quella di un genitore o di chi ne fa le veci. In particolare, i minori di 12 anni potranno accedervi solo se accompagnati e seguiti da una persona maggiorenne. Nel regolamento è previsto, inoltre, che il Comune di Cosenza non sia responsabile per incidenti e/o infortuni cagionati dall’uso della struttura, né per eventuali furti e/o incidenti causati da un uso improprio o negligente della stessa.

Struttura pulita e ordinata. “Chi rompe paga”,

Eventuali danni all’impianto, causati da comportamenti scorretti, negligenti e/o dolosi saranno interamente addebitati all’autore. Tutti gli utilizzatori dovranno mantenere la struttura pulita e ordinata. Il regolamento contiene, inoltre, ulteriori obblighi per la prevenzione degli infortuni e una serie di divieti come quello di accedervi in caso di pioggia, neve o ghiaccio o quello di consumarvi cibi e bevande. La violazione delle norme e delle prescrizioni del regolamento è punita, oltre che con l’immediato allontanamento dalla struttura, con le sanzioni amministrative pecuniarie da 25,00 a 500,00 euro previste dalla normativa vigente in materia.