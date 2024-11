A Cosenza rinasce il quartiere dimenticato da decenni: il rilancio urbano di San Vito -VIDEO

COSENZA – Il quartiere San Vito, così come Serra Spiga e via Popilia, è protagonista di un ambizioso piano di rigenerazione urbana, volto a rinnovare e riqualificare le aree più popolose della città e su cui non si interveniva da decenni. Sui quartieri periferici di Cosenza l’amministrazione comunale ha investito 15 milioni di euro dai fondi PNRR per una riqualificazione delle aree periferiche già in corso d’opera. lavori che vedranno la fine – come da come cronoprogramma – entro due anni.

Questo intervento rappresenta una risposta concreta alle criticità che per lungo tempo hanno caratterizzato la zona, con pavimentazioni dissestate, una viabilità complicata e una rete di servizi e sottoservizi assolutamente obsoleta. Anche l’illuminazione pubblica era in condizioni fatiscenti, contribuendo al senso di abbandono e degrado. Interventi che mirano a ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale, migliorando la qualità del decoro urbano oltre che del contesto sociale e ambientale dei cittadini che vivono il quartiere.

La rigenerazione urbana del quartiere San Vito

L’intervento di riqualificazione di San Vito Alto e basso, ha avuto come priorità il recupero funzionale e estetico delle aree pubbliche, con un focus particolare sulla viabilità sia pedonale che carrabile, sul miglioramento dei sottoservizi e sulla creazione di nuovi spazi destinati alla socialità. Gli interventi previsti comprendono l’ammodernamento delle linee di adduzione e distribuzione delle acque potabili, nonché il rifacimento della rete fognaria per lo smaltimento delle acque bianche e nere. In parallelo, è stato pianificato il rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi, che saranno ampliati per favorire una maggiore accessibilità, eliminando barriere architettoniche e rendendo l’area più fruibile per tutti i cittadini.

Nuova illuminazione a Led, servizi e asilo nido

Una delle novità più significative riguarda l’introduzione di un nuovo sistema di illuminazione pubblica a LED a basso consumo con 600 corpi luminosi. Questo intervento non solo migliorerà la qualità dell’illuminazione, ma contribuirà anche a una maggiore efficienza energetica e sicurezza, rendendo le strade e gli spazi pubblici più vivibili e piacevoli. La riqualificazione del quartiere San Vito non si limita alle infrastrutture. Un elemento fondamentale è la costruzione di un nuovo asilo in Via Saverio Albo, destinato a rispondere alle esigenze educative del quartiere e a potenziare l’offerta formativa della città di Cosenza, da tempo insufficiente e che ospiterà 40 bambini nella ex scuola Rita Pisano.

Interventi alle abitazioni residenziali, villette e aree verdi

Gli edifici di edilizia residenziale pubblica beneficeranno di interventi di miglioramento sismico ed energetico. Saranno installati nuovi infissi e applicati cappotti termici per l’efficientamento energetico, con l’uso di fonti rinnovabili per ridurre l’impatto ambientale. Un aspetto centrale del progetto di riqualificazione del quartiere San Vito è la valorizzazione delle aree verdi e delle villette. Interventi significativi riguardano il giardino di Via F. Mancuso e quello di Via V. Accattaris, con l’obiettivo di creare luoghi di aggregazione sociale e rigenerare spazi pubblici ormai trascurati.

In particolare, il giardino di Via V. Accattaris sarà ripensato con una nuova configurazione che prevede un’illuminazione scenografica, progettata per attrarre e coinvolgere la popolazione, migliorando l’estetica e la fruibilità della zona. Questi spazi, situati strategicamente vicino alle fermate dei mezzi pubblici, favoriranno la socializzazione e l’interazione tra i residenti, contribuendo ad un quartiere più vivo connesso.

Nuova rotatoria per San vito e Serra Spiga

Un’altra innovazione infrastrutturale importante è la realizzazione della nuova rotatoria di 21 metri di diametro su Via degli Stadi, che permetterà l’accesso al quartiere di Serra Spiga. Questo intervento permetterà un accesso più fluido al quartiere, eliminando le manovre complicate e di pericolo venute a creare dalla precedente separazione delle corsie con birilli. La rotatoria faciliterà il collegamento tra il quartiere e il resto della città, migliorando la mobilità complessiva. Dopo due mesi di lavoro, la rotatoria sarà aperta tra lunedì e martedì.

Pina incarnato “riqualificazione fondamentale per il territorio”

«La riqualificazione del quartiere di San Vito è di importanza fondamentale per il territorio cittadino” ha affermato l’Assessore Pina Incarnato, delegata dal Comune di Cosenza per Urbanistica ed Edilizia. «Il nostro impegno per ammodernare la città, soprattutto nelle aree periferiche, mira a migliorare mobilità, accessibilità e viabilità. So che i lavori stanno portando a qualche problematica ai residenti ma rientra nell’ordine delle cose. Chiedo solo un po’ di pazienza».

“L’intero quartiere sarà totalmente bitumato”

«Nel quartiere San Vito già nelle prossime settimane saranno fatti dei rattoppi momentanei – ha aggiunto la Incarnato – dopodiché sarà effettuata una bitumazione totale di tutto il quartiere. L’intervento consentirà alla comunità di riappropriarsi delle aree rigenerate, con benefici evidenti per la sfera sociale, economica ed ambientale. Questo progetto non solo porta nuovi servizi e migliora le infrastrutture, ma rappresenta un passo decisivo verso una Cosenza più moderna, sostenibile e vivibile per tutti».