A Cosenza, Cgil e associazioni in piazza a tutela della Sanità Pubblica

COSENZA – La Cgil Cosenza, associazioni e numerosi sindaci della provincia questa mattina sono scesi in piazza a tutela della Sanità Pubblica. “Senza un Sistema Sanitario Nazionale – è stato sottolineato dai manifestanti – non si va avanti. La sanità pubblica è indispensabile, anche perché c’è una situazione che è estremamente destruente. Con i cittadini che ormai non riescono più a curarsi”. Il corteo con i manifestanti è partito da Piazza Loreto e si è snodato per le vie della città facendo tappa prima davanti la sede dell’Asp di Cosenza, poi davanti la Prefettura ed infine è giunto in Piazza dei Bruzi.

