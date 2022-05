L’Unical apre le iscrizioni alle lauree magistrali: 2.296 posti per 38 corsi

RENDE – È stato pubblicato il bando di immatricolazione per i 2.296 posti messi a bando per i 38 corsi di laurea magistrale dell’Università della Calabria. Anche quest’anno sarà possibile immatricolarsi in due distinte fasi: ammissione anticipata a partire dal 15 giugno fino al 5 luglio (solo per i corsi di studio che lo prevedono) e ammissione standard dal 1 settembre al 16 settembre. Possono immatricolarsi anche gli studenti che ancora non hanno conseguito il titolo di accesso, ma che lo conseguiranno entro l’A.A. 2021/2022 (l’ultima sessione si terrà in aprile). L’Unical in tal modo garantisce ai suoi studenti la piena continuità del percorso di studio, evitando i ritardi e le interruzioni che spesso comporta il passaggio da triennale a magistrale.

Sarà possibile concorrere anche al Bando per il Diritto allo Studio e fruire prima dei servizi di alloggio e mensa per chi risulta vincitore. L’offerta formativa dell’Università della Calabria quest’anno è organizzata sulla base di sei aree disciplinari (Formazione educatori e insegnanti, Ingegneria e Tecnologia, Medico-sanitaria, Scienze, Socio economica, Umanistica) ed è attenta agli sbocchi professionali e alle prospettive occupazionali proponendo anche diversi corsi internazionali, con almeno un curriculum erogato interamente in lingua inglese. Sono previste agevolazioni per il merito e per reddito consultabili all’indirizzo https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/tasse-ed-esoneri/tasse-ed-esoneri-futuri-studenti/

Per partecipare al concorso di ammissione:

1) leggi il bando di ammissione

2) registrati sul sito unical.esse3.cineca.it (solo se non sei già registrato)

3) compila (nei tempi stabiliti) la domanda di partecipazione al concorso di ammissione sul sito unical.esse3.cineca.it: da “Menu”, “Segreteria” e poi “Bandi di ammissione