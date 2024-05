Cosenza Comics and Games 2024: ecco date, ospiti e novità in programma

COSENZA – Cosenza Comics and Games, l’evento dedicato alla cultura pop più grande in Calabria, è sempre più vicino e i preparativi per la celebrazione dei suoi dieci anni procedono a ritmo spedito. L’evento, ormai punto di riferimento per gli appassionati del genere di tutta la regione, sarà patrocinato dal Comune di Rende e da Rai Calabria. Fondamentale media partner della manifestazione sarà Rai Radio Kids.

Cosenza Comics and Games al Museo del Presente e al Parco Acquatico

Anche quest’anno l’evento si svilupperà in due grandi parti, inserite in due location ormai care ai fan dell’evento: il Parco Acquatico Santa Chiara e il Museo del Presente.

Quest’anno è proprio alle sei mostre scelte dagli organizzatori che toccherà aprire la rassegna. L’inaugurazione è prevista venerdì 10 maggio alle ore 17:30 al Museo, dove in occasione di un evento speciale verrà svelato il programma del festival – che si terrà il 25 e 26 maggio presso il Parco Acquatico Santa Chiara –, insieme ad altre importanti sorprese.

Fra le altre, il museo ospiterà “Fumetto Film Fest”, una mostra realizzata in collaborazione con la Fondazione Franco Fossati e che racconta lo stretto rapporto che c’è tra fumetto, cinema e televisione, un legame nato più di cento anni fa e sta diventando sempre più forte grazie all’enorme successo delle saghe cinematografiche tratte dai comics sui supereroi. In mostra anche “Gatti animati Made in Japan”, esposizione dedicata ai gatti protagonisti degli anime e dei manga più micieschi della storia: da Doraemon, il gatto spaziale di Giuliano, il gatto grasso di Kiss Me Licia fino a Luna di Sailor Moon. Proprio nell’ambito di queste due mostre e in occasione dell’inaugurazione, si svolgerà una sessione di live painting ad opera degli artisti di Gulìa Urbana, che realizzeranno delle gigantografie ispirate a due iconici personaggi dell’animazione e che diventeranno i simboli di queste mostre.

Verrà allestita al Museo anche una mostra dedicata a The Calabreser, la rivista immaginaria ideata da Giuseppe Talarico e che racconta luoghi e abitudini della regione Calabria attraverso le splendide copertine realizzate da altrettanti illustratori locali.

Verrà aperta al pubblico anche la mostra di Testadilatta, pseudonimo di Rocco Del Franco e Simona Gregoraci, due artisti calabresi che realizzano incredibili installazioni partendo da latte e altri materiali altrimenti destinati alla distruzione.

Numerosi ospiti ed eventi

Previsti numerosi ospiti ed eventi all’interno del festival, l’evento clou della rassegna, che si svolgerà dal 25 al 26 maggio al Parco Acquatico Santa Chiara di Rende.

Per l’occasione il ricco programma prevede tante aree espositive dedicate a fumetti, giochi e action figures, ed in particolare due aree dedicate a videogames di ogni genere e al mondo dei giochi da tavolo, oggi più che mai in fermento. Fra gli ospiti che interverranno nell’Auditorium del Parco Acquatico meritano di essere citati Jacopo Calatroni doppiatore, oltre che di Spider-Man nell’ultimo videogioco targato Marvel, anche di numerosi personaggi del mondo degli anime. Presente anche il gruppo di creators InnTale che, insieme alla streamer Kurolily, terranno una conferenza dedicata al mondo dei giochi di ruolo e al grande successo che stanno riscontrando in questi anni. Nella cornice del parco sono previsti anche numerosi eventi all’aperto con i cosplayer, ovvero tutte quelle persone che dedicano la passione e il proprio estro alla creazione di fedeli riproduzioni degli abiti dei personaggi del cinema, dei fumetti e delle serie televisive e che nei due giorni di festival animeranno la location.

Diversi anche i concerti in programma nell’area palco, previsti ogni giorno dal tardo pomeriggio in poi. Nella giornata di sabato 25 maggio alle 20:30 si esibiranno i Joanna, una band punk rock che presenterà uno spettacolo musicale dedicato alle principali canzoni dei classici Disney – da Il Re Leone a La Sirenetta – reinterpretate in chiave rock.

Domenica alle 18:00 è inoltre previsto un live musicale con i musicisti Edoardo Brugnoli e Gax Win, che celebreranno il mondo dei cartoni animati giapponesi e in particolare l’immaginario di Akira Toriyama, il compianto autore di Dragon Ball e Dr. Slump, scomparso lo scorso marzo. A chiudere la giornata del 26 maggio, inoltre, uno spettacolare concerto ad opera dei The Spleen Orchestra, un gruppo di musicisti e figuranti che renderanno omaggio al cinema di Tim Burton, cantando e ballando le canzoni più iconiche dei suoi film, da The Nightmare Before Christmas a Charlie e la Fabbrica di Cioccolato.