Terme Luigiane, domani l’attesa riapertura. E sul Centro Termale cresce l’attenzione internazionale

ACUAPPESA (CS) – Il grande giorno delle Terme Luigiane sta per arrivare. Il Centro termale tornerà ad essere attivo da domani, lunedì 6 maggio, mentre bisognerà attendere qualche altra settimana per la riapertura anche del Parco Termale Acquaviva e il Grand Hotel Delle Terme, previsti entrambi operativi dal 30 di maggio. Intanto cresce l’interesse attorno alle Terme e per il futuro del centro anche fuori dai confini regionali e nazionali con investimenti che possano far crescere l’offerta turistica, come ha evidenziato anche il Sindaco di Acquappesa Francesco Tripicchio, che nei giorni scorsi ha accolto e ospitato un gruppo di imprenditori e dei docenti medici del centro universitario di Oradea (Romania), esperti in utilizzo delle acque termali.

Terme Luigiane e territorio: investimenti per il futuro

“Una giornata importantissima per il futuro e per lo sviluppo delle Terme Luigiane – ha scritto il Sindaco – un incontro che si è articolato su una discussione a 360 gradi rispetto all’importanza delle acque termali per quanto concerne la salute ed il benessere e, vi posso assicurare, sono rimasto sorpreso dall’interessamento dimostrato, anche da parte degli imprenditori, che si sono già detti disponibili per un eventuale investimento sul nostro territorio. Davvero una bellissima e concreta dimostrazione di quelle che sono le potenzialità delle nostre Terme. Un percorso virtuoso che abbiamo cercato con coraggio e che oggi ci sta aprendo la strada verso obiettivi imponenti. Ed è questo, d’altronde, ciò che immaginavamo per le nostre Terme, che possono e devono inserirsi in una rete internazionale, partendo dalla realizzazione di nuove infrastrutture capaci di innalzare l’offerta turistica e dei servizi. Un sogno – ha concluso il sindaco, che inizia a tramutarsi, pian piano, in realtà”.