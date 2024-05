Ennesima strage sul lavoro: 5 operai morti uno dopo l’altro per le esalazioni. Un sesto è gravissimo

CASTELDACCIA (PA) – Una nuova strage del lavoro in Italia. Cinque operai sono morti in un incidente sul lavoro avvenuto a Casteldaccia, nel Palermitano: i lavoratori erano impegnati nella rete fognaria e sono svenuti per le esalazioni all’interno delle vasche di sollevamento e poi sono deceduti. Un sesto operaio è in gravissime condizioni, trasportato all’ospedale Policlinico di Palermo. Un settimo dipendente che faceva parte della squadra è riuscito a dare l’allarme e a chiamare i vigili del fuoco.

La tragedia in un impianto di sollevamento di acque reflue

Sono morti uno dietro l’altro calandosi in un tombino dell’impianto fognario. E’ questa la prima ricostruzione della strage sul lavoro. Dopo che il primo operaio è rimasto nel sottosuolo senza venir fuori, gli altri si sono calati per capire cosa stesse succedendo. Il settimo componente della squadra, non vedendo uscire i colleghi, ha dato l’allarme. Quattro vittime sono operai della Quadrifoglio di Partinico, tra di loro figurerebbe anche il titolare della ditta; il quinto è un lavoratore interinale dell’Amap. Sul posto sono intervenute 2 squadre dei pompieri dai distaccamenti di

Brancaccio e Termini Imerese con il supporto della squadra Saf, dei Sommozzatori e del Nucleo Nncr (nucleare batteriologico, chimico e radiologico).

Schifani “dolore profondo. Un’immane tragedia”

Sul luogo della tragedia sono arrivati alcuni parenti dei cinque operai morti. «È un’immane tragedia. Siamo sconvolti – ha detto il sindaco di Casteldaccia, Giovanni Di Giacinto -. Cinque giovani che sono morti per un pezzo di pane, inconcepibile». Il presidente della Regione siciliana Renato Schifani ha parlato di tragedia immane: «È un dolore profondo quello che ho provato alla notizia della morte degli operai a Casteldaccia. A nome mio e di tutta la giunta esprimo il più sincero cordoglio alle famiglie delle vittime per la terribile e inaspettata tragedia che le ha colpite».

Occhiuto: “vicinanza, dolore e indignazione”

“L’ennesimo incidente sul lavoro avvenuto oggi a Casteldaccia, in provincia di Palermo, e che è costato la vita a cinque persone, ci riempie di dolore ma anche di indignazione. Il tema della sicurezza, come giustamente rimarcato più volte dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è estremamente urgente e richiede ogni opportuno investimento da parte delle istituzioni per fare in modo che siano realizzate le garanzie necessarie a salvaguardare la salute dei lavoratori, arginando l’inaccettabile fenomeno delle morti bianche. A nome mio personale e della Giunta della Calabria esprimo un sentimento di cordoglio alle famiglie delle vittime e di vicinanza alla Regione Siciliana e al presidente Renato Schifani”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.