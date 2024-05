Il Concerto De Minimo dell’Orchestra Sinfonica Brutia incanta e conquista il pubblico

COSENZA – “De Minimo”, il Concerto per San Francesco da Paola, presentato dall’Orchestra Sinfonica Brutia, sabato sera ha regalato al pubblico momenti emozionanti ricchi di suggestione.

Nell’incantevole cornice del Duomo della Madonna della Serra, a luci spente, i violini, i violoncelli e gli archi dell’Orchestra Sinfonica Brutia, diretta dal maestro Giuseppe Musumeci, ha eseguito un programma d’eccezione dedicato al Santo con cui Montalto detiene un profondo legame. Il concerto, il cui programma ha incluso musiche di Vivaldi, Verdi, Webber, Paart, Rachmaninov e Perri, è stato “narrato” da Francesco Perri, Direttore del Conservatorio di Cosenza e Direttore Artistico dell’Orchestra Sinfonica Brutia, che ha interpretato testi tratti dal suo monologo teatrale “Francesco racconta Francesco”. E il soprano Francesca De Blasi ha interpretato brani come “Pie Jesu” di Andrew Lloyd Webber e “La Vergine degli Angeli” di Giuseppe Verdi.

In un’atmosfera, resa ancora più magica dalle luci spente in cui a brillare erano solo musicisti, soprano e narratore, e sui cui spiccava la statua luminosa della Madonna della Serra, il pubblico si è lasciato andare facendosi rapire dalla musica, dall’arte e dalla cultura sprigionate dal Concerto. Musica, arte e cultura che nell’ultimo anno sono divenute molto ricorrenti a Montalto Uffugo. E di questo, ancora una volta, il primo cittadino di Montalto ha ringraziato il Direttore del Conservatorio di Cosenza Francesco Perri auspicando che il protocollo d’intesa fra i due enti possa andare avanti, anche dopo la conclusione del suo mandato di sindaco, per la crescita del territorio montaltese. Il sindaco Pietro Caracciolo non ha poi risparmiato complimenti e ringraziamenti per l’Assessore alla cultura e allo spettacolo, M° Francesca Zavarrone, sottolineando con quanta professionalità e impegno ha organizzato gli eventi culturali del Comune, fra cui il Festival Leoncavallo e il Concorso Lirico Internazionale che proprio, per iniziativa della Zavarrone, è ripartito a Montalto.

E l’assessore, dal canto suo, ha espresso gratitudine per la fiducia che il sindaco ha riposto in lei sottolineando la passione che ha profuso nella promozione di tutti gli eventi che hanno, durante il suo mandato, caratterizzato tutti i periodi dell’anno montaltese.