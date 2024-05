MENDICINO (CS) – Un uomo di 49 anni è stato arrestati dai carabinieri di Cosenza a seguito di un controllo nella sua abitazione. Nel corso della perquisizione i militari hanno scoperto, nascosta nella sua abitazione, una pistola revolver calibro 32 con matricola abrasa, in buono stato, ed caricatore con sei cartucce. Secondo quanto emerso i carabinieri avevano prima fermato il 49enne ad un posto di blocco per un controllo. Poi hanno deciso di proseguire l’attività di perquisizione, nella sua abitazione a Mendicino dove hanno trovato arma e munizioni entrambe sequestrate. Il 49enne invece, è stato portato in carcere.

