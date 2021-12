Cosenza, liquidati contributi ad imprese per “oltre 1 milione”

COSENZA – “Ci avviciniamo alla festa per la celebrazione di Santa Lucia e questo è lo stato in cui versa il quartiere. Chiediamo un intervento immediato per la rimozione dei rifiuti, degli ingombranti ed una pulizia generale. Inoltre chiediamo un monitoraggio costante per consentire lo svolgimento della celebrazione nel modo più adeguato e decoroso possibile”. Scrive così in un post su Facebook Stefano Catanzariti, rappresentante del comitato Piazza piccola che da anni si batte per la riqualificazione del centro storico, lanciando un appello al sindaco Franz Caruso e all’assessore alla manutenzione e ai lavori pubblici Francesco De Cicco.

Il centro storico torna a far discutere dopo che alcuni dei rappresentanti del comitato Piazza Piccola, tra cui lo stesso Stefano Catanzariti, qualche giorno fa, sono stati colpiti da pesante sanzione notificatagli per una “pacifica passeggiata, il 29 luglio scorso” in cui si venivano mostrati i crolli, i vicoli dissestati e i palazzi fatiscenti del borgo di Cosenza,