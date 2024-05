Annunziata, donati 70mila euro per l’acquisto di una vasca per il parto in acqua

COSENZA – PAC 2000A Conad conferma il proprio sostegno all’Ospedale “Annunziata” di Cosenza, attraverso una donazione di 70.000 euro al reparto di ginecologia e ostetricia per finanziare l’acquisto di una nuova vasca per il parto in acqua.

Questa iniziativa di collezionamento si inserisce in un progetto di Conad avviato a livello nazionale a sostegno degli ospedali attivi con progetti pediatrici: negli ultimi due anni Conad ha devoluto 4,1 milioni di euro in questo ambito, dando una mano concreta a chi lavora ogni giorno per rendere la vita di tutti i bambini ricoverati il più normale possibile.

Quello di PAC 2000A Conad è un impegno costante e concreto, che negli ultimi tre anni ha permesso di contribuire con una donazione di oltre 240.000 euro all’Ospedale “Annunziata” di Cosenza. Si è svolta questa mattina, presso il presidio dell’ente ospedaliero, la cerimonia di consegna del simbolico assegno della donazione, alla presenza del Commissario di Ao Cosenza, De Salazar, del Direttore relazioni esterne PAC 2000A Conad Alessandro Meozzi e del Direttore di Area Calabria di PAC 2000A Pietro Provenzano.

La donazione, frutto dell’iniziativa di collezionamento solidale “Una collezione da favola” e realizzata in collaborazione con GOOFI by Egan, sostiene i reparti pediatrici del territorio grazie al prezioso contributo dei clienti Conad che hanno partecipato acquistando i prodotti della linea dei soggetti natalizi GOOFI ispirati ai personaggi delle fiabe e realizzati in plastica (ABS) 100% riciclata.

Per ogni soggetto natalizio della linea GOOFI venduto nei punti vendita Conad della Sicilia da ottobre a dicembre 2023, PAC 2000A Conad ha devoluto 50 centesimi a favore all’Ospedale “Annunziata” di Cosenza.

“Siamo felici sostenere, per il terzo anno consecutivo, l’Ospedale e il suo personale sanitario, che lavora instancabilmente per garantire cure e trattamenti alla popolazione calabrese. Come negli anni scorsi il nostro contributo aveva finanziato l’acquisto di macchinari per il reparto pediatrico, la donazione di una nuova vasca per il parto in acqua è un gesto di vicinanza a tutte le future mamme del territorio e ai loro bambini. Desidero esprimere un sincero ringraziamento ai nostri clienti per aver partecipato numerosi a questa iniziativa e ai nostri soci per il loro costante sostegno alle attività benefiche. Siamo consapevoli che insieme possiamo fare davvero la differenza e raggiungere risultati”.