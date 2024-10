Processo Bergamini, Padre Fedele: ‘Donato è un martire del calcio’

COSENZA – Subito dopo la lettura del dispositivo della sentenza di 16 anni, contro Isabella Internò ritenuta responsabile e mandante dell’omicidio di Denis Bergamini, la sorella Donata, che ha combattuto ininterrottamente per ben 35 anni, per fare emergere la verità, si è recata tra il pubblico per salutare chi è stato sempre al suo fianco in questi lunghissimi anni.

Stiamo parlando, degli ex compagni di squadra di Denis, che con lui avevano instaurato un rapporto particolare, Ugo Napolitano, Gigi Simoni, Michele Padovano, Alberto Urban e Padre Fedele, personaggio carismatico quest’ultimo, che in quegli anni frequentava la curva degli ultras rossoblù. Per tutti, è stato un saluto commosso e liberatorio. Michele Padovano, che nel corso del processo era stato coinvolto dagli avvocati di Isabella Internò, ha annunciato che presenterà una denuncia per diffamazione nei loro confronti. Mentre ritornando al processo, alla luce della sentenza, la Procura potrebbe far partire una seconda inchiesta, per cercare di individuare gli esecutori materiali dell’omicidio di Denis Bergamini.