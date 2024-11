10elotto: a Rende vinti 20mila grazie ad un 8 Doppio Oro

- Advertisement -

RENDE – Calabria a segno con il 10eLotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, a Rende è stato messo a segno un 8 Doppio Oro da 20mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 26,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,4 miliardi da inizio anno.

10eLotto: le 10 vincite record fino a oggi

Nel corso degli anni, il 10eLotto ha visto diverse vincite record, ognuna delle quali ha cambiato la vita dei fortunati vincitori. Vediamo quindi le 10 vincite significative dal lancio del gioco. Due di questa anche in Calabria: con oltre 4 milioni di euro

Cesano Boscone (MI): il 23 gennaio 2021 è stata realizzata una vincita di 5.617.978,65 euro, una delle più grandi mai ottenute nella storia del 10eLotto.

Scanzano Jonico (MT): il 3 ottobre 2023, un altro giocatore ha portato a casa la somma di 5.617.978,65 euro, eguagliando il primato di Cesano Boscone.

Marcianise (CE): il 14 febbraio 2019, una vincita pari a 5.434.782,61 euro ha reso celebre questo comune della Campania.

Mortegliano (UD): il 7 novembre 2015, il 10eLotto ha premiato un giocatore con 5.319.148,94 euro.

Motta San Giovanni (RC): il 13 marzo 2021, una vincita di 2.808.989,88 euro ha raggiunto questo comune calabrese.

Esine (BS): il 20 novembre 2021, la stessa cifra è stata vinta a Esine, nella provincia di Brescia.

Soveria Simeri (CZ): il 7 luglio 2022, il comune calabrese ha visto una vincita di 2.808.989,88 euro.

Savona (SV): il 27 febbraio 2024, un giocatore ha vinto 2.808.989,88 euro.

Roma (RM): il 7 settembre 2019, la capitale ha registrato una vincita di 2.808.988,76 euro.

Milano (MI): il 17 ottobre 2020, un fortunato giocatore ha ottenuto 2.808.988,76 euro.