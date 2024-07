Violento incidente stradale all’incrocio per Paola: un’auto si ribalta, due feriti

PAOLA (CS) – Un violento incidente stradale si è verificato nel pomeriggio, intorno alle 18.30 sul tratto della Statale 107 Silana Crotonese a pochi metri dall’innesto con la Statale 18 Tirrena inferiore, in particolare all’incrocio ricadente nel Comune di Paola, nei pressi del cimitero.

Secondo i primi riscontri sarebbero due le vetture coinvolte, una delle quali si è ribaltata. Due persone sono rimaste ferite e sono state estratte dal veicolo dai vigili del fuoco intervenuti sul posto per mettere in sicurezza il sito. Sul tratto anche i sanitari del 118, le forze dell’ordine e gli operatori di Anas. Si registrano rallentamenti in direzione delle località costiere dalla statale 107.