Treni, circolazione ferroviaria sospesa a San Lucido. Verifiche tecniche e ritardi sulla tratta

SAN LUCIDO (CS) – La circolazione ferroviaria, sulla linea Sibari – Lamezia Terme via San Lucido Marina, risulta sospesa dal pomeriggio di oggi nei pressi della stazione di San Lucido Marina, dove sono in corso verifiche tecniche sulla linea. Il blocco si è verificato alle ore 15:10.

È quanto fa sapere Trenitalia che ha comunicato che al momento «è in corso l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione. I treni Intercity possono essere instradati sul percorso alternativo via Paola e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti». È possibile conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.