Tragico incidente a Sangineto, la vittima è un ragazzo di 18 anni

SANGINETO (CS) – Un tragico incidente stradale si è verificato sul tirreno cosentino, tra le località di Sangineto e Bonifati. Secondo quanto ricostruito un ragazzo diciottenne che viaggiava a bordo di uno scooter sulla Strada Provinciale 16, si è scontrato per cause in corso d’accertamento con un’auto. Il giovane avrebbe battuto violentemente la testa sull’asfalto dopo l’impatto e la caduta. Ancora poco chiara la dinamica del sinistro. Inutile l’arrivo dei soccorsi, il ragazzo non ce l’ha fatta.

