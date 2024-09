Scontro auto-moto sulla Statale 18. Grave un centauro traportato a Cosenza in elicottero

SCALEA (CS) – Grave incidente questa mattina lungo la Statale 18 nel comune di Scalea. L’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, è avvenuto nelle primissime ore della mattina nei pressi della Villa Comunale di Scalea tra una moto di grossa cilindrata ed un Suv. Ad avere la peggio il motociclista che viaggiava in direzione Reggio Calabria finito rovinosamente sull’asfalto dopo aver colpito l’auto in una semicurva.

Subito soccorso da un’ambulanza del 118, il centauro è stato prima trasportato a Cetraro e poi trasferito in elisoccorso all’ospedale di Cosenza. Sul posto per effettuare i rilievi, oltre agli agenti della municipale, anche i carabinieri di Scalea.