San Lucido si prepara per ‘Luci di Calabria per il turismo di ritorno’: ecco il programma

SAN LUCIDO (CS) – Programma pronto per il progetto dell’Amministrazione De Tommaso, curato in particolare dagli assessorati alla cultura, al sociale ed al turismo, destinato a valorizzare le eccellenze di Calabria, quelle dei talenti e quelle delle risorse naturali, delle produzioni tipiche, delle bellezze, delle idee, dell’arte e della cultura per fare di questo patrimonio la ragione per incontrare ed attrarre chi torna dalla terra d’emigrazione. Il progetto, finanziato nell’ambito del Progetto PNRR (M1, C3, I2.1) “Il Turismo delle Radici – Una Strategia Integrata per la ripresa del settore del Turismo nell’Italia post Covid-19”, ha fatto di San Lucido “Comune delle radici”. La Rassegna sarà il luogo di incontro con concittadini emigrati e con i loro discendenti, così come previsto dal progetto finanziato per il 2024, anno delle radici

Tanti torneranno per l’occasione come figli di emigrati che hanno portato luce nei paesi di accoglienza partecipando al mondo del lavoro e della politica con successo e ci sarà chi porta oggi il nome di San Lucido alla ribalta della scena internazionale. Accanto a loro coloro che si distinguono per contributo artistico e culturale offrendo spazi formativi ed esempi da emulare, scuole di musica, di danza, di canto, di teatro che si esibiranno per la comunità e per chi cerca un turismo che sia di arricchimento culturale. Ai nostri talenti, alle nostre scuole, ai nostri illustri emigrati è destinato il premio “Luci di Calabria” perché da San Lucido parta la luce di un riconoscimento che sia testimonianza di gratitudine verso chi è portatore di luce nei nostri territori e nel mondo.

Il programma ‘Luci di Calabria’

Si partirà dal suggestivo Centro storico che, il 12 luglio, troverà vita nella musica sia dei giovanissimi musicisti che frequenteranno il laboratorio musicale condotto nell’ambito della Rassegna dal maestro Maurizio Dones che i maestri del gruppo Trivultius Ensemble sulle note di musica e lettura “Cilla e i racconti del mare” accanto alla compagnia teatrale Cilla. Non sarà trascurata l’infanzia, a cui saranno dedicati il laboratorio delle radici “Cosmi di argilla”di Milena Cosentino ed altri laboratori creativi. Si procederà, 13 e 15, con gli spettacoli di varietà e talk show condotti da Francesca Ramunno, Umberto Carpani e Debora Calomino, con l’estemporanea di due scultori di eccellenza sulla Rotonda panoramica, con la festa nazionale delle Pro-loco, partner principale della rassegna, con la gara di cucina e show cooking il 15 ed infine con la rappresentazione teatrale della Compagnia della Rosa “I sentieri dei sogni” che ripercorrerà la storia della nostra emigrazione. Ma la Panoramica sarà ravvivata da espositori d’eccezione che mostreranno la creatività della nostra terra, così come la succulenta gastronomia, con la partecipazione, tra gli altri, del Comitato Fosse e del forno di Antonio Cassano che lancerà la “Pitta ‘china” antico prodotto di panificazione sanlucidano. Con grande orgoglio annunciamo la partenza della seconda edizione della Rassegna culturale “Luci di Calabria per il turismo di ritorno”.