Ragazza di 17 anni muore in un incidente, cordoglio e dolore per la tragica scomparsa di Francesca

TORTORA (CS) – Da Tortora a Scalea la comunità è sprofondata nel dolore per la morte di Francesca Riente, deceduta ieri sera a seguito di un violento incidente stradale avvenuto in località Foresta, sulla Statale 18 a Praia Mare. Sulla pagina Facebook del Comune di Tortora, dove la giovane nata a Lagonegro risiedeva, il simbolo di lutto e parole di dolore: “siamo addolorati e sgomenti, vorremmo trovare le parole per unirci al dolore della tua famiglia, anzi, vorremmo non doverlo fare mai, perché alcuni eventi sono troppo difficili da accettare. Vogliamo però salutarti dolcemente, stringerti la mano e accarezzarti in questo tuo viaggio che speriamo ti porti in posto meraviglioso. Ciao Francesca“.

Anche il Comune di Praia a Mare e L’Amministrazione Comunale “si stringe attorno alla Famiglia Riente. Non ci sono parole che possano alleviare il dolore per una perdita così rilevante ed innaturale“. Il Comune di Praia a Mare ha anche sospeso per la giornata di oggi, “le pubbliche manifestazioni e le riunioni indette che saranno rimandate a data da destinarsi”.

La comunità dell’alto tirreno Cosentino dunque, piange la scomparsa di una giovane molto amata. Il Comune di Scalea fa eco con un messaggio su Facebook, di cordoglio. Il sindaco Perrotta: “Con profondo dolore, a nome dell’intera comunità, esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia ed alla comunità tortorese per la giovane vita spezzata.Con affetto e solidarietà”.